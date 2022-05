Ezra Miller, il video dell'arresto: la reazione della star di Flash e Animali Fantastici

La star di Animali Fantastici Ezra Miller, è stata arrestata due volte nell'ultimo mese alle Hawaii. Ora TMZ è riuscita ad entrare in possesso del video della polizia in cui si vede la reazione di Miller al primo dei due fermi da parte delle forze dell'ordine. Il filmato della body cam mostra anche la reazione aggressiva con gli agenti.

L'arresto del video è quello dello scorso 29 marzo, quando Miller venne fermatə per aver inveito e sputato contro il cliente di un bar. Warner Bros. ha chiuso un occhio sui comportamenti di Miller ma la diffusione del video potrebbe essere controproducente anche per la major.

Nel video Miller si rivolge agli agenti:"Mi hanno aggreditə e ho iniziato a girare. Lasciate che vi mostri il video. Mi hanno aggreditə in questo bar, due volte di seguito. Mi film quando vengo aggreditə per la crypto arte NFT".



Quando capisce di essere la persona arrestata, Ezra Miller s'innervosisce e inizia ad essere aggressivə con gli agenti:"Vengo arrestatə per cattiva condotta? Sono io quellə aggreditə!".

Nel corso della perquisizione, Ezra Miller si agita nuovamente, rivolgendosi all'agente:"Mi stai toccando il pene? Sono transgender e non-binary e non voglio essere toccatə da un uomo!".



Ezra Miller ha subito due arresti nel corso dell'ultimo mese: il primo per 'disturbo della quiete pubblica e molestie' e il secondo per aver lanciato una sedia contro una donna, provocandole una ferita da un centimetro e mezzo.