Ezra Miller in tribunale si dichiara non colpevole: rischia fino a 26 anni di carcere!

Dopo essersi reso introvabile per settimane, Ezra Miller ha finalmente deciso di farsi carico delle accuse che gli sono state rivolte nel corso di questi ultimi mesi: la star di The Flash si è presentata oggi in tribunale per rispondere all'accusa di furto mossagli lo scorso agosto, dichiarandosi non colpevole del reato.

Già nei giorni scorsi Miller aveva parlato dell'aggressione per soffocamento avvenuta nei confronti di una sua fan nel 2020, definendosi come la vera vittima della situazione: in queste ore, l'attore di Animali Fantastici è invece stato chiamato ad affrontare le conseguenze della denuncia arrivata l'8 agosto in seguito agli avvenimenti del 1 maggio 2022, quando secondo la polizia di Shaftsbury Miller avrebbe rubato delle bottiglie di vodka, gin e rum dalla casa di un suo vicino, Isaac Winokour.

Al giudice Kerry A. McDonald-Cady spetterà ora il compito di esprimersi sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'attore, che a questo punto rischia fino a 26 anni di carcere e 2000 dollari di risarcimento (Miller, ricordiamo, è accusato anche di adescamento di minori e molestie da parte dei genitori di Tokata Iron Eyes, a cui secondo l'accusa l'attore avrebbe anche venduto sostanze stupefacenti quando la ragazza era ancora minorenne).

Vedremo cosa salterà fuori da questo processo sul quale saranno sicuramente puntati gli occhi dell'intera Hollywood: pare, comunque, che nel frattempo Warner Bros. abbia perdonato Ezra Miller, sperando che ciò basti a non mettere a rischio l'uscita di The Flash.