Ezra Miller: dopo lo stop di Warner, i fan vogliono Grant Gustin come Flash del DCEU!

The Flash è stato rinnovato per la Stagione 9 di recente, ma certo Gustin è probabilmente quanto di più vicino ci sia alla controparte cartacea del velocista scarlatto. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la Warner. Intanto, di seguito tutti i desideri dei fan in rete.

Al momento, non ci resta che rimanere in attesa di comunicazioni ufficiali della Warner Bros. e di provvedimenti legali da parte delle autorità competenti per capire come si svilupperà questa situazione. Ma intanto i fan della DC hanno già le idee parecchie chiare su che direzione dovrebbe prendere la Warner: sostituire Ezra Miller con Grant Gustin , il Flash ufficiale dell'universo DC nelle serie The CW (Arrowverse).

Il futuro di Ezra Miller alla Warner Bros. è attualmente incerto, dato che lo studio ha di fatto congelato tutti i progetti futuri di Miller attualmente in fase di sviluppo : se il film su Flash di Andy Muschietti è già stato concluso (manca solamente la post-produzione per gli effetti visivi), questo mette in allarme i fan del DCEU che potrebbero vedere il Flash di quell'universo sostituito in corsa da un altro attore "meno problematico" di Miller.

Probably a good time to mention this, Grant Gustin would’ve been a much better DCEU Flash. pic.twitter.com/B7lvVHuHHn — The One Above All  (@TOAA_Shill_) March 31, 2022

Give Grant Gustin his chance, man is an amazing Flash on the show he needs to be inducted in the cinematic universe https://t.co/SPS6r5mRIE — CHRIS (@DesignedByTitan) April 6, 2022

Grant gustin to Erza Miller and The flash movie#TheFlashmovie pic.twitter.com/zleGUJemZh — 𝙸𝚝𝚊𝚌𝚑𝚒🔔🦇 (@itachiistan1) April 6, 2022