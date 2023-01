Ezra Miller, la star di Flash si dichiarerà colpevole di violazione di domicilio

In base alle ultime indiscrezioni pubblicate da Variety, Ezra Miller dovrebbe dichiararsi colpevole di violazione di domicilio in un caso di furto con scasso nel Vermont. Altre due accuse sono state ritirate. L'interprete di Barry Allen avrebbe patteggiato in seguito all'accusa di furto di diverse bottiglie d'alcol.

Nel rapporto della polizia si legge che dall'abitazione mancavano diverse bottiglie; dopo aver esaminato i filmati del circuito di sorveglianza, le forze dell'ordine hanno accusato Miller di furto con scasso.



Ezra Miller sarà protagonista del prossimo film DC diretto da Andy Muschietti, The Flash, nel quale riprende il ruolo di Barry Allen/The Flash, interpretato negli altri film del DC Extended Universe. Il lungometraggio è il primo episodio cinematografico dedicato interamente al personaggio.



La produzione è stata particolarmente travagliata a causa delle intemperanze di Miller fuori dal set, culminate con vari arresti e denunce.

Ezra Miller ha chiesto scusa l'estate scorsa per il suo comportamento e ha scongiurato la chiusura della produzione e il suo licenziamento.



Dichiarandosi colpevole di violazione di domicilio, Miller dovrebbe affrontare 90 giorni di sospensione della pena oltre ad un anno di libertà vigilata e una multa di 500 dollari. La pena massima per questo tipo di reato è 26 anni.

Le accuse in Vermont sono soltanto alcuni dei problemi legali di Miller, arrestato due volte alle Hawaii.



