Ezra Miller scherza sulla famosa scena "Martha" di Batman v Superman, e non tutti ridono!

La scena "incriminata" la conosciamo tutti e, a seconda del fatto che l'abbiate amata o odiata, conseguentemente amerete o odierete il commento di Ezra Miller (Flash nel DCEU), fatto durante un'intervista in oriente. Date un'occhiata al Tweet

Ezra Miler potrebbe aver indisposto qualche fan con il suo commento alla famosa scena di Batman v Superman: Dawn of Justice, quella in cui i due eroi, Batman (Ben Affleck), e Superman (Henry Cavill), se le danno di santa ragione e smettono solo quando scoprono di avere una cosa in comune: il nome della madre di entrambi è Martha.

Più che il nome, chiaramente è l'amore che entrambi provano per la propria mamma che fa trovare al Cavaliere Oscuro un punto in comune con l'alieno di Krypton (che credeva essere tutto tranne che umano), ma insomma, la scena in sé ha provocato, nel tempo, non poche discussioni.

Senza voler nuovamente entrare nel merito - la questione è stata più volte discussa - ecco cosa ha detto Ezra Miller, scherzando un po' su questa scena. L'intervistatrice aveva precedentemente chiesto a tutti gli altri membri del cast chi, tra i personaggi della Lega, avrebbero voluto interpretare al di fuori dei loro. Miller, che indossa il costume di Flash, ha detto che gli sarebbe piaciuto interpretare sia Batman che Superman, e poi ha detto anche che no, sarebbe stato troppo difficile perché, ad un certo punto, avrebbe dovuto far combattere questi due personaggi l'uno contro l'altro (la scena "Martha") e, dunque, si sarebbe praticamente picchiato da solo urlando "Martha, Martha!" per fermarsi.

Non c'è dubbio che, questa battuta, possa aver indispettito (come minimo), i tanti fan DC Film che, naturalmente, sono sensibilissimi su questo punto. Certo, il ragazzo è giovane, questo va detto. Comunque...

Come vi fa sentire il commento di Ezra Miller sulla famosa scena di Batman v Superman? Ditecelo qui sotto!

Justice League è attualmente in programmazione nei cinema italiani.