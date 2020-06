Ezra Miller ancora a rischio? In arrivo grosse novità su The Flash

La situazione di Flash, il film sull'eroe interpretato da Ezra Miller che dovrebbe andare a rinfoltire i ranghi del DC Extended Universe, è ancora tutt'altro che chiara dopo le vicende che hanno coinvolto l'attore nei mesi scorsi.

Per chi non lo ricordasse Ezra Miller era finito nella bufera alcuni mesi fa dopo l'uscita di un video in cui si vedeva l'attore mettere le mani alla gola di una sua fan, con intento presumibilmente tutt'altro che scherzoso (come si era invece ipotizzato all'inizio).

Questione che ha portato ovviamente a parlare di una possibile cancellazione di Flash o, comunque, di un allontanamento di Ezra Miller dal progetto: con l'emergenza di mezzo, però, la situazione si è ovviamente arenata anche se, stando a quanto dichiarato dalla produttrice Barbara Muschietti, delle novità dovrebbero arrivare in tempi abbastanza brevi.

"Stanno arrivando! Vi daremo notizie molto presto" ha infatti scritto Muschietti su Instagram in risposta a chi le faceva domande sugli sviluppi della questione. Insomma, non resta altro da fare che tenere occhi e orecchie ben aperti: tra non molto dovremmo sapere finalmente quale sarà il destino di Ezra Miller e del suo personaggio. Ad aprile, intanto, era stato confermato che la produzione di Flash sarebbe continuata con o senza l'attore; pare, invece, che in Flash possa fare la sua comparsa anche Cyborg.