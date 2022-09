Ezra Miller, la regista di Dalìland: 'Uno dei migliori con cui abbia mai lavorato'

Negli ultimi mesi abbiamo visto Ezra Miller fare di tutto per mettere a repentaglio la propria carriera (e non solo, a dirla tutta): la star di Animali Fantastici è stata al centro di vicende piuttosto singolari, tra denunce e situazioni borderline, al punto da pensare che progetti come Dalìland e The Flash potessero essere a rischio.

Attualmente pare si sia entrati in una situazione di stallo, con Miler che ha chiesto scusa e promesso di intraprendere un percorso di cure, accontentando anche quei dirigenti Warner che avevano posto la cosa come conditio sine qua non per portare avanti il progetto Flash: parole di supporto sono comunque subito arrivate da parte di alcuni addetti ai lavori, tra cui la regista di Dalìland Mary Harron.

Già dettasi felice della decisione di Ezra Miller di tentare di risolvere definitivamente i propri problemi, Harron ha infatti voluto elogiare le abilità attoriali della star di Noi Siamo Infinito: "È uno dei più grandi attori con cui abbia mai lavorato" sono state le parole della regista sull'attore 29enne, che in effetti sembrava fino a poco tempo fa lanciatissimo verso una carriera brillante.

Vedremo se avvertire l'appoggio dei suoi collaboratori potrà avere un effetto positivo sulla vita di Ezra Miller: certo è che l'intero mondo del cinema spera che il Flash del (fu?) DC Extended Universe possa definitivamente ritrovare sé stesso.