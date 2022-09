Ezra Miller, parla la regista di Dalìland: 'Sono felice che abbiano deciso di curarsi'

Il nome di Ezra Miller è stato al centro di più di un fatto di cronaca, negli ultimi mesi: la star di The Flash ha fatto parlare di sé più per le sue gesta al di fuori del set che per i suoi film in uscita, ma sembrerebbe aver finalmente deciso di fare un passo indietro e accettare di essere curata, come conferma la regista di Dalìland.

Il film su Salvador Dalì dai cui titoli di coda Ezra Miller era stato tagliato, lasciando pensare a una sua estromissione dal progetto, dovrebbe comunque vedere il protagonista di Animali Fantastici e Noi Siamo Infinito tornare sul grande schermo: il sollievo che avvertiamo nelle parole della regista Mary Harron ci lascia intuire che la decisione di Miller di sottoporsi a delle cure potrebbe aver giocato in suo favore in tal senso.

"È stato davvero stressante, sono contenta che abbiano deciso di sottoporsi a una terapia, attualmente penso che non debbano fare altro che non sia pensare a curarsi" sono state le parole di una Harron evidentemente sollevata dopo le tante polemiche che hanno accompagnato le ultime e poco edificanti imprese di Miller.

Vedremo se la decisione di intraprendere un percorso di cura sarà effettivamente efficace: nelle scorse settimane, ricordiamo, era stato lo stesso Ezra Miller ad annunciare di voler andare in cura per risolvere i problemi di salute mentale che da tempo lo affliggono.