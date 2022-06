Ezra Miller, nuovo ordine restrittivo per l'attore: l'accusa è di molestie su un minore

Piove sempre sul bagnato, recita un vecchio adagio: la vita di Ezra Miller in questi ultimi mesi è quanto di più turbolento Hollywood abbia da offrire, con la star di Noi Siamo Infinito e Animali Fantastici che sembra essersi infilata in un turbine di comportamenti poco consoni, accuse e denunce da cui non sembra voler uscire.

Già negli ultimi giorni di Miller si erano perse le tracce, con l'attore letteralmente scomparso rendendo impossibile la consegna di un'ordinanza restrittiva comminata in seguito alla denuncia dei genitori di una giovane fan che, secondo la coppia, sarebbe stata adescata dalla star di Flash quando ancora minorenne.

Alla denuncia per grooming ha fatto seguito, in queste ore, l'arrivo di un'ulteriore ordinanza restrittiva temporanea: si tratta, stavolta, della conseguenza della denuncia di un'altra famiglia, presso la cui abitazione Miller aveva fatto irruzione di sera assumendo comportamenti poco consoni nei confronti della coppia e del figlio 12enne.

Sviluppi che non contribuiscono certo a migliorare la situazione di Miller, la cui immagine sembra in queste ore irrimediabilmente compromessa, al punto da far sorgere più di un interrogativo sul suo futuro nelle grandi produzioni di Hollywood. Poche ore fa, inoltre, Ezra Miller è scomparso da Instagram dopo aver pubblicato un post alquanto criptico.