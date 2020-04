Ezra Miller non è attualmente sotto indagine per il video in cui soffoca una donna

In questi giorni Ezra Miller è finito al centro dell'occhio dei media per un video divenuto virale in cui tenta di strangolare una donna, che ha ovviamente scatenato una vera e propria bufera mediatica.

Secondo un nuovo aggiornamento riportato da The Wrap, sembra che la donna in questione non abbia sporto denuncia contro l'attore ... per lo meno non ancora.

Il magazine hollywoodiano ha infatti contattato la polizia metropolitana di Reykjavik per un aggiornamento e gli è stato riferito che per ora "nessuno è stato arrestato o messo in custodia a riguardo". Anche ai rappresentanti di Miller è stato chiesto un commento a proposito del video e di ciò che mostra, ma nessuno si è ancora pronunciato. Per il momento, quindi, non si può far altro che aspettare e monitorare con attenzione la vicenda, per la quale sicuramente emergeranno altri aggiornamenti nelle prossime ore.

Il popolo del web è ancora diviso: non è chiaro infatti se la scena mostrata sia solo uno scherzo o se davvero l'attore abbia aggredito la donna. Quel che è certo è che, qualora lei dovesse sporgere denuncia, il 2020 di Ezra Miller potrebbe peggiorare di colpo e soprattutto rischierebbe di compromettere i suoi prossimi impegni, come le parti in Flash e Animali Fantastici.

