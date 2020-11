Ezra Miller, che lavoro avrebbe fatto se non fosse diventato attore? Scopriamolo insieme

Ezra Miller che questa sera vedremo in Madame Bovary, è un artista estremamente eclettico. É approdato alla recitazione all'età di 16 anni quando ha esordito in Afterschool ma, il mondo dello spettacolo era nel suo destino sin dalla nascita.

Miller si è formato come cantante lirico sin da giovanissimo, in quanto nato con una balbuzie fortemente debilitante. L'iscrizione all'opera è stata ispirata dalla maestra d'asilo del piccolo Ezra. La donna pensava infatti che lo studio del canto avrebbe potuto aiutare il bambino a superare questo suo handicap. Già dopo circa un anno Miller non aveva più alcun problema, e grazie ad alcuni complessi esercizi di respirazione era divenuto uno degli interpreti più talentuosi della sua età.

Successivamente Miller ha cantato con la Metropolitan Opera, e si è poi esibito nella prima americana dell'opera White Raven di Philip Glass. Il ragazzino ha poi deciso di intraprendere una strada totalmente differenze ma, è innegabile che la musica lirica abbia avuto un impatto importantissimo sulla sua vita.

Ormai Ezra Miller è divenuto notissimo al grande pubblico per il suo ruolo di Credence Barberbone in Animali fantastici e anche per il suo ruolo di Barry Allen/Flash nel mondo DC. Presto lo vedremo alle preso con un film totalmente dedicato al velocista scarlatto ma, ancora non sappiamo con certezza quali supereroi lo accompagneranno.