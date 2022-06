Ezra Miller è introvabile: la star di Flash fugge dall'ordinanza restrittiva

Non sembra passare settimana senza che ci siano aggiornamenti sull'ennesima vicenda legale che vede coinvolto Ezra Miller: la star di Flash e Animali Fantastici non sembra proprio riuscire a star lontana dai guai, al punto da essersi recentemente procurata una denuncia per grooming da parte di due genitori piuttosto preoccupati.

Miller era infatti stato accusato di adescamento di minore nei mesi scorsi, con i genitori di Tokata Iron Eyes che sostengono che l'attore abbia procurato alla figlia della droga quando questa era ancora minorenne: una vicenda che si è conclusa con l'assegnamento di un'ordinanza restrittiva all'attore di Noi Siamo Infinito... Che al momento, però, risulta praticamente irreperibile.

"Miller si sposta così spesso che siamo bloccati in questo strano limbo legale, non riusciamo a consegnagli i documenti perché non si ferma abbastanza in nessun luogo. È stato schivo, sta evitando la legge, ora si aggiunge anche la pressione dell'opinione pubblica, e visto il comportamento di Ezra è una cosa che ci preoccupa molto" sono state le parole di Chase Iron Eyes, padre della ragazza oggi 18enne.

Vedremo in che modo si concluderà questa vicenda, e soprattutto quanto tempo passerà prima della prossima volta in cui Miller balzerà agli onori della cronaca per vicende poco inerenti al cinema: i fan, intanto, si chiedono perché Ezra Miller non sia ancora stato sostituito in Flash.