Ezra Miller via da Instagram: l'attore elimina il profilo dopo l'ultimo, criptico post

Le azioni di Ezra Miller continuano ad assumere contorni sempre più misteriosi: la star di Animali Fantastici e Noi Siamo Infinito è finita ancora una volta al centro della bufera in seguito ad una nuova denuncia e non sembra intenzionata a dare spiegazioni al riguardo, al punto da rendersi praticamente introvabile anche sui social.

Miller è infatti stato denunciato per grooming da due genitori che lo accusano di aver fornito della droga alla figlia ancora minorenne alcuni anni fa, e proprio in virtù di ciò ha ricevuto un'ordinanza restrittiva che, però, non gli è ancora stata consegnata: la star di Flash è infatti introvabile, e ciò rende impossibile consegnare i documenti inviati dal tribunale.

La vicenda ha assunto toni ancora più strani nelle ultime ore, quando l'attore ha pubblicato su Instagram un post decisamente criptico senza però fornire ulteriori spiegazioni: non solo, nelle ore successive alla pubblicazione del post Miller ha rincarato la dose, eliminando senza alcun preavviso il proprio profilo Instagram.

Una decisione che sembra andare nella direzione intrapresa già con il tentativo di rendersi irreperibile, e che di certo non aiuta a mettere in buona luce un attore che già da tempo non gode della migliore delle reputazioni. Come andrà a finire tutta questa vicenda? Speriamo di scoprirlo presto: Ezra Miller, comunque, non sembra intenzionato a fare inversione di rotta.