Ezra Miller starebbe vivendo con tre bambini in una casa piena di armi e marijuana

La vita turbolenta di Ezra Miller sembra aver preso un'altra svolta inquietante. Infatti, la star di The Flash soggiornerebbe con una madre e tre bambini piccoli di età compresa tra uno e cinque anni nella loro fattoria di 96 acri nel Vermont.

Secondo Rolling Stone, che è stato in contatto sia con la madre che con il padre dei bambini e con due fonti a conoscenza della situazione, la proprietà sarebbe disseminata di pistole, munizioni e marijuana, che Miller coltiverebbe illegalmente. Le fonti, che hanno chiesto l'anonimato per paura di ritorsioni, hanno espresso preoccupazione per la sicurezza e il benessere dei bambini, con uno dei tre che avrebbe raccolto una pallottola per poi mettersela in bocca.

Si dice che l'attore 29enne abbia incontrato la famiglia alle Hawaii all'inizio di quest'anno, dove ha accumulato due arresti per condotta disordinata, molestie e aggressione. La madre ha affermato che Erza Miller, che sarà fuori dal DCEU dopo The Flash, l'avrebbe aiutata a fuggire da un ex violento e a trovare "un ambiente sicuro" per se stessa e i suoi bambini piccoli.

Naturalmente, il padre ha negato queste accuse e ha rivelato che Miller si è assicurato un volo dalle Hawaii per i suoi tre figli e la loro madre e che non è stato in grado di vederli o parlare con loro da quando hanno lasciato lo stato ad aprile:

"Sto attraversando l'inferno", dice il padre. "Ho una brutta sensazione allo stomaco... Voglio andare a prendere i miei figli, per me significano il fottuto mondo."

Il Dipartimento per l'infanzia e la famiglia (DCF) del Vermont è stato chiamato per valutare la situazione, così come la polizia locale per i controlli sanitari. Tuttavia, nessuno dei due ha trovato nulla che non andasse in casa.

Ma dato il comportamento sempre più irregolare dell'attore, sarebbe difficile rimanere sereni. Oltre ai due arresti di Ezra Miller alle Hawaii, all'inizio di questo mese, i genitori di Tokata Iron Eyes hanno presentato un ordine restrittivo contro Miller per molestie, che secondo loro stava accarezzando il loro bambino.