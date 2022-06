Ezra Miller ancora nei guai: l'attore avrebbe procurato alcol ed LSD a una minorenne

La vita di Ezra Miller non è esattamente delle più tranquille: da tempo ormai ci siamo abituati a ricevere di frequente aggiornamenti sugli ultimi guai giudiziari dell'attore, più volte trovatosi protagonista di situazioni che definire equivoche sarebbe sicuramente un eufemismo. Ma cos'è accaduto stavolta alla star di Flash?

Già arrestato lo scorso maggio con l'accusa di aggressione, Miller si è trovato ora al centro dell'attacco dei genitori di una sua giovanissima fan, che hanno accusato la star di Animali Fantastici e Noi Siamo Infinito di aver procurato alla ragazza delle droghe e dell'alcol quando la nostra era ancora minorenne (Tokata Iron Eyes ha oggi 18 anni).

Secondo quanto riportato da TMZ, i genitori di Tokata parlano di un primo incontro tra la loro figlia e Miller quando l'attore aveva 23 anni, e la ragazza appena 12: da lì in poi nacque un'amicizia che i due coniugi definiscono come pericolosa, con la star di Flash che, dopo aver portato la sua fan a Londra per permetterle di visitare il set di Animali Fantastici, avrebbe procurato più volte a lei e a delle sue amicizie alcol, marijuana ed LSD (all'epoca dei fatti Tokata aveva 14 anni).

Vedremo che piega prenderà questa vicenda: certo è che per Ezra Miller la bufera sembra non aver mai fine! I fan, intanto, si chiedono come mai l'attore non sia stato ancora sostituito in Flash.