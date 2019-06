Ezra Miller girerà il film di The Flash dopo Animali Fantastici 3

Nonostante dei recenti rumor abbiano sostenuto che Ezra Miller potrebbe abbandonare The Flash a causa di divergenze creative, Variety riporta invece che il progetto DC-Warner Bros. partirà una volta concluse le riprese di Animali Fantastici 3.

L'articolo del magazine losangelino scrive:

"Miller, che interpreta il super-supereroe The Flash, otterrà il suo film stand-alone per DC Universe non appena concluderà il suo lavoro nella serie di spin-off di Harry Potter Animali fantastici."

E' ormai parecchio tempo che non vengono rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito, ad eccezione dello stesso Miller, che nel corso del tour promozionale per I Crimini di Grindelwald dichiarò: "Chiunque sappia qualcosa su Barry Allen sa che è sempre in ritardo, ma quando arriva fa la cose per bene e questo è sicuramente una maniera precisa per descrivere il modo in cui procede il programma di produzione di questo film. Siamo un po 'in ritardo. Ma il motivo per cui siamo in ritardo, e questa è la verità, è che siamo tutti - incluso me - in meticolosamente focalizzati nel fare un film che potrà essere considerato uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati. Sarà un regalo per i fan."

Poco dopo queste dichiarazioni, emersero alcuni rapporti secondo i quali Miller si sarebbe scontrato con Warner Bros. e i nuovi registi del film John Francis Daley e Jonathan Goldstein per via della sceneggiatura di The Flash, che stava riscrivendo in chiave più oscura insieme allo sceneggiatore Grant Morrison. Ovviamente, tutto ciò sarebbe accaduto ad un anno di distanza dall'uscita dal progetto, sempre per divergenze creative, di Rick Famuyiwa, regista originale del film.

Cosa ne pensate di questa situazione? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.