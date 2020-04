Ezra Miller sul filo del rasoio, ma la produzione di The Flash continua

La situazione quanto mai precaria di Ezra Miller ha gettato un'ombra bella grossa sulla produzione di The Flash: il film del DC Extended Universe, ad oggi, si trova in un limbo piuttosto pericoloso dal quale potrebbe uscire con un nuovo attore protagonista, ma a quanto pare la produzione del film non è mai stata in discussione.

Questo è almeno quanto si evince dalla risposta data da Barbara Muschietti a un fan su Twitter: la produttrice, nonché sorella del regista Andy, ha infatti confermato a chi le chiedeva notizie sullo stato della produzione di The Flash che la lavorazione del film è già cominciata e non ci sono segnali di uno stop imminente.

Le strade possibili, a questo punto, sono due soltanto: con la volontà da parte di Warner Bros. di andare fino in fondo in ogni caso, The Flash potrà solo continuare ad avere il volto di Ezra Miller oppure optare per un cambio di rotta e ingaggiare un sostituto dell'attore.

Ricordiamo, comunque, che Miller ad oggi non è indagato per l'ormai tristemente celebre questione del video in cui sembrava strangolare una sua fan. Lo stuntman di Miller ha recentemente confermato che l'attore sta continuando ad allenarsi per The Flash; al tempo stesso, però, più voci parlano di una Warner Bros. intenta a cercare un nuovo attore per The Flash.