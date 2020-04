Ezra Miller viene criticato da un ex regista di Flash

John Francis Daley e Jonathan Goldstein erano tra i registi che avrebbero dovuto dirigere il film di Flash con Ezra Miller, un progetto che ha avuto una fase di produzione piuttosto turbolenta. Alla fine, a prendere le redini del film è stato Andy Muschietti, noto per aver realizzato il recente remake di It.

Adesso John Francis Daley ha visto di nuovo i riflettori puntati su di sé per aver criticato indirettamente la star della pellicola, in seguito al video virale in cui Miller mette una mano al collo di una fan.

John Francis Daley e Jonathan Goldstein avrebbero lasciato il progetto a causa di divergenze creative con l'attore riguardo al tono del film, ed è proprio su questo che gioca il primo dei registi con un tweet (che è possibile leggere in calce alla notizia). Il video di Ezra Miller con le mani al collo di una fan ha fatto presto il giro dei social: in seguito all'accaduto, l'interprete di Flash è stato criticato aspramente dai fan, i quali pensano che adesso John Francis Daley stia facendo lo stesso, solo in maniera più velata. Pare infatti che l'aggressione di Ezra Miller sia reale. Riferendosi all'esperienza lavorativa condivisa con Ezra Miller, il regista ha infatti cinguettato "differenze creative".

La pellicola di Muschietti è scritta dalla sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Hodson e si ispira alla trama di Flashpoint, che segue le vicende del supereroe in un universo DC alterato. Sotto al tweet di John Francis Daley, riportiamo anche quelli dei fan che hanno risposto al regista.

Flash debutterà nei cinema il 1 luglio 2022.