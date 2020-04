Ezra Miller ha davvero provato a strangolare una fan? Il video dell'aggressione è virale

Ezra Miller è noto per aver partecipato a successi cinematografici quali "Animali Fantastici", "Justice League" e "Noi siamo Infinito", ma in questo caso ad esporlo alla luce dei riflettori è il video di un'aggressione.

Come potete vedere, si tratta di un breve filmato eseguito con uno smartphone, nel quale l'attore prende per il collo una ragazza e la spinge a terra. Nel farlo alza la voce e le chiede: "Vuoi combattere?".

Il video è molto ambiguo e non è possibile intuire il contesto in cui l'episodio si svolge. La ragazza sembra proprio essere una sua fan, e inizialmente sorride all'attore che la sta aggredendo, quindi potrebbe trattarsi di uno scherzo amichevole, ma non appena Miller la mette a terra il ragazzo che sta filmando la scena sembra volerlo fermare, richiamandolo, e interrompe in fretta il video.

La vicenda è diventata virale ma al momento non ci sono stati commenti da parte dell'attore. Probabilmente arriverà una qualche replica da parte sua nelle prossime ore, e speriamo che si sia trattato di un semplice scherzo, soprattutto per il bene della ragazza. Per di più un simile comportamento potrebbe mettere a rischio anche la carriera di Miller, che dovrebbe apparire in The Flash di Andy Muschietti, anche se la pre produzione del film è a rischio a causa del Coronavirus.