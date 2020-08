Ezra Miller confermato per Flash? Sui social spunta la prova definitiva, i fan esultano

Come tutti i fan di Ezra Miller di certo ricorderanno, nei mesi scorsi la star di Animali Fantastici era finita al centro di una bufera mediatica a causa di un video nel quale sembrava venire alle mani con una donna, e da allora la sua permanenza nel cinecomic Flash è stata mess in dubbio.

Tuttavia, nella notte Warner Bros. e DC Comics hanno iniziato a pubblicare diversi video virali sui social per pubblicizzare l'arrivo del DC FanDome, servendosi di volti noti come Dwayne 'The Rock' Johnson, Margot Robbie, Gal Gadot e ... Ezra Miller, per l'appunto.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'attore - che ha interpretato Flash in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League di Joss Whedon - è comparso sulla pagina ufficiale di DC Comics per sponsorizzare l'attesissima convention che si terrà il 22 agosto prossimo in streaming online. La prova della sua permanenza nel ruolo sembrerebbe definitiva, suggellata anche dal fatto che l'attore sarà fra gli ospiti del DC FanDome insieme al regista Andy Muschietti. Inoltre, vi ricordiamo che Miller tornerà nel ruolo di Flash anche in Zack Snyder's Justice League, il cui trailer sarà presentato proprio durante l'evento.

In questi giorni The Flash di Andy Muschietti si è guadagnato i titoli dei quotidiani online con l'annuncio del ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman: l'attore è in trattative per riprendere l'iconico ruolo, e qualora dovesse rinunciare è stato rivelato che la produzione tenterà di reclutare anche Christian Bale.