Ezra Miller condannato per violazione di domicilio: multa e libertà vigilata per l'attore

Si comincia ad arrivare ai nodi per quanto riguarda l'intricatissima matassa di reati di cui Ezra Miller è stato accusato negli ultimi mesi: nel pomeriggio, in particolare, è arrivata la sentenza relativa all'accusa di furto e violazione di proprietà privata rivolta alla star di The Flash lo scorso maggio.

Qualche mese fa Miller aveva chiesto scusa per le azioni commesse negli ultimi tempi, ma la cosa non l'ha ovviamente tenuto al riparo dal verdetto del giudice, che poche ore fa ha comunicato all'attore i termini della sua pena dopo che lo stesso si era dichiarato colpevole di alcuni reati minori, tra cui quello di furto di alcune bottiglie di liquore dalla casa di un suo vicino.

Per la star di Animali Fantastici si tratterà dunque di versare una sanzione di 500 dollari e di osservare un periodo di libertà condizionata della durata di un anno, grazie alla quale Miller eviterà il rischio di finire in galera. Per l'attore varrà inoltre il divieto di consumare alcolici e l'obbligo di sottoporsi periodicamente a dei test antidroga.

Vedremo se la situazione di Ezra Miller comincerà a prendere una piega più rassicurante dopo un anno a dir poco turbolento: a tal proposito, qualche tempo fa ci chiedevamo se avesse ancora senso far uscire The Flash alla luce dei comportamenti del suo protagonista.