Ezra Miller, arrestato di nuovo l'attore di Flash e Animali Fantastici

Sembra che l'attore di Flash e Animali Fantastici abbia ancora problemi con la legge: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Ezra Miller sarebbe stato arrestato per una seconda volta in meno di un mese.

Lo scorso 29 marzo riportavamo notizie sull'arresto di Ezra Miller per disturbo alla quiete e molestie, e si parlava anche di una richiesta di ordine restrittivo da parte della coppia che lo aveva denunciato, ordine restrittivo che è stato però ritirato da questi ultimi (leggi: ritirato l'ordine restrittivo nei confronti di Ezra Miller).

E mentre pare che la fantomatica riunione d'emergenza di Warner Bros. per discutere del futuro dell'attore protagonista di grandi blockbuster come Flash e Animali Fantastici dopo i suoi ripetuti comportamenti problematici non sia in realtà avvenuta come invece segnalato, la situazione potrebbe presto cambiare.

Secondo KITV e Hawaii News Now, infatti, Ezra Miller sarebbe stato arrestato una seconda volta alle Hawaii, in questo caso con accuse di aggressione di secondo grado.



Secondo gli ultimi update, l'attore avrebbe aggredito una donna in una residenza privata. In un comunicato della polizia si leggerebbe che le forze dell'ordine sono state contattate verso 1:10 di questa mattina "quando l'attore 29enne ha iniziato ad adirarsi dopo che gli è stato chiesto di andarsene, e avrebbe conseguentemente colpito la donna 26enne con una sedia, causandole una ferita di all'incirca 1.27 cm sulla fronte".

Al momento pare che Miller sia stato già rilasciato, ma che le indagini della polizia sarebbero ancora in corso.