Eyes Wide Shut segnò una prima per i contratti nel cinema: ecco perchè

Uno dei motivi per cui Stanley Kubrick era diventato un incubo per gli attori ad Hollywood riguardava il suo essere un irriducibile stacanovista. Insomma, era capace di tenere gli attori sul set per ore finché non si sarebbe raggiunta la perfezione. Questo pare sia successo anche per Eyes Wide Shut.

Tra i tanti obblighi che Kubrick impose ci fu quello di impedire a Tom Cruise e Nicole Kidman di confrontarsi sul lavoro fatto sul set. Questa decisione aveva come obiettivo trasmettere ancor di più l'incomunicabilità che caratterizzava i due protagonisti della pellicola. Nel mondo del cinema è più che noto quanto Kubrick fosse restrittivo e poco incline alla collaborazione durante la realizzazione dei film. Famosa è la storia di quando costrinse Jack Nicholson a rifare innumerevole volte una scena durante le riprese di Shining.

Questo suo atteggiamento ai limiti del dispotico molto spesso finiva per riflettersi anche nei contratti che le case di produzione imponevano agli attori. Con Eyes Wide Shut è stato uno dei pochissimi casi nella storia del cinema in cui è stato stilato un contratto a tempo indeterminato. I due attori sarebbero dovuti essere a disposizione di Kubrick fino alla fine delle riprese del film, indipendentemente da quanto tempo sarebbero potute durare. Un modo per bloccare possibili "fughe" nel caso in cui la lavorazione si fosse prolungata troppo.

