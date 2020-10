Eyes wide shut, Nicole Kidman sulle scene di nudo: Kubrick mi ha concesso l'ultima parola

Recentemente intervistata dal New York Times Magazine, Nicole Kidman è tornata a parlare di uno dei suoi film più controversi, Eyes wide shut, in cui ha recitato con l'allora marito Tom Cruise, interpretando scene ad alto tasso erotico. L'attrice ha definito "arduo" il lavoro con Stanely Kubrick, apprezzando però la libertà decisionale concessale.

Il compianto cineasta, infatti, le ha lasciato l'ultima parola sull'inserimento nel film delle scene di nudo.

"Quando ho iniziato a lavorare con Kubrick" ha raccontato Nicole Kidman, "lui mi ha detto: Voglio un nudo integrale frontale, e io ho risposto: Ah, non lo so... Così abbiamo trovato un ottimo accordo, che è stato inserito nel contratto. Mi mostrava le scene di nudo prima di inserirle nel film. Così potevo sentirmi completamente al sicuro."

Nicole Kidman, che ha da poco compiuto 53 anni, ha quindi raccontato di "non aver detto di no a nulla di ciò che mi proponeva. Volevo solo assicurarmi di non stare lì nuda e fare ridere tutti. Mi sentivo protetta, quindi ho avuto modo di esplorare un matrimonio complicato e la gelosia del personaggio di Tom."

Sulle scene di nudo, e di sesso, in un film, l'opinione dell'attrice è quindi chiara. "Sono felice di affrontarle, ma deve essere un posto in cui voglio andare, non voglio essere sfruttata. [...] Amo il rapporto tra un regista e un attore. Quando è puro, è squisito."

A proposito di Eyes wide shut, si è parlato negli ultimi mesi della folle idea di Stanely Kubrick di affidare a Woody Allen il ruolo di Tom Cruise.