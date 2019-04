Ted Bundy - Fascino criminale: ecco il trailer italiano del film con Zac Efron

E' giunto in rete il nuovo trailer ufficiale di Ted Bundy - Fascino criminale (in originale Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), il biopic che vedrà Zac Efron nei panni del serial killer Ted Bundy.

Il trailer è stato pubblicato da Netflix, che ha acquisito i diritti del film per circa 9 milioni in seguito al suo debutto al Sundance Film Festival, ma al momento per l'Italia il video è oscurato. Il film infatti da noi non sarà distribuito da Netflix ma arriverà nelle sale il 9 maggio. Nel frattempo potete dare un'occhiata al trailer italiano in calce alla notizia.

Il film sarà raccontato dalla prospettiva di Elizabeth Kloeper (Lily Collins), la storica fidanzata di Bundy che ha negato per anni le sue accuse ma che in seguito ha deciso di denunciarlo alla polizia. La ragazza, inizialmente ignara delle malefatte del suo compagno, inizierà a comprare piano piano che la natura psicopatica del serial killer.

Il primo trailer di Ted Bundy - Fascino criminale è stato accompagnato da molte critiche che hanno definito Zac Efron come troppo sexy per interpretare un personaggio così negativo. L'attore ha però messo subito le mani avanti e ha precisato che il film non sarà affatto una celebrazione della figura di Bundy.

Per quanto riguarda la release americana, la pellicola debutterà il 3 maggio su Netflix e in alcune sale selezionate.