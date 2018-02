Extremely Wicked, il protagonista Zac Efron condivide diversi scatti dal set del film

Si fanno sempre più interessanti le notizie giunte dal set del film di Joe Berlinger, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile , la storia incentrata sul serial killer, interpretato dallo stesso Efron. Quest’ultimo ha da poco condiviso alcune immagini provenienti dal set della pellicola, scatti che ritraggono anche altri interpreti.

In Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile una delle pagine più terrificanti della cronaca nera degli Stati Uniti prenderà vita attraverso la lente di Elizabeth Kloepfer, la compagna del temibile Ted Bundy che per anni ha negato le accuse contro di lui per poi denunciarlo in un secondo momento alla polizia. Solo in prossimità del momento dell’esecuzione, quando Bundy iniziò a confessare i numerosi ed efferati omicidi di cui si era macchiato in diversi anni, Kloepfer e il resto del mondo vennero a conoscenza dei dettagli dei suoi macabri crimini.

Il lungometraggio, sceneggiato da Michael Werwie, è diretto dal regista statunitense Joe Berlinger. Brandon Trost (The Disaster Artist) è stato chiamato per la direzione della fotografia, mentre Megan Stark Evans (Tron: Legacy) si occuperà dei costumi del film.

La pellicola ha ottenuto per la realizzazione i finanziamenti della Voltage Pictures di Ara Keshishian e Nicolas Chartier, la stessa compagnia di produzione di Padri e figlie di Gabriele Muccino.

Nelle file del cast artistico compaiono Zac Efron, Kaya Scodelario, Haley Joel Osment, Lily Collins, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan, Jim Parsons, John Malkovich, James Hetfield, Dylan Baker, Terry Kinney e Ming Wang.