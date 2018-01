Extremely Wicked: ecco la prima foto di Zack Efron nel ruolo del killer Ted Bundy

Oggi abbiamo la possibilità di vederenei panni dell'assassino Ted Bundy, il ruolo che interpreterà nel nuovo thriller Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile , del quale ci mostra lui stesso una foto che lo ritrae nelle malefiche vesti del personaggio.

Zac Efron è conosciuto universalmente per il suo bell'aspetto e per il suoi modi da bravo ragazzo. Del resto, così lo abbiamo sempre visto nei film che lo hanno portato alla ribalta mondiale, pellicole come Hairspray o High School Musical. Tuttavia, il ragazzo sta cercando di reinventarsi come professionista, mostrando a tutti le sue doti attoriali, che stanno maturando come lui.

In Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, sarà infatti il killer Ted Bundy, assassino seriale, e reciterà al fianco di Lily Collins e John Malkovich.

Date un'occhiata alla foto che Efron ha postato via social e diteci cosa ne pensate.

Michael Werwie ha scritto la sceneggiatura del film, che sarà "raccontato attraverso il punto di vista di Elizabeth Kloepfer, la fidanzata di Bundy la quale, per anni ha negato le accuse che venivano rivolte all'uomo, salvo poi denunciarlo alle autorità." Il ruolo della donna verrà interpretato da Lily Collins.

Non abbiamo ancora informazioni sulla data di release del film ma non appena usciranno vi aggiorneremo.