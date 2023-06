Extraction, il regista valuta le teorie per il terzo capitolo

Dopo il successo del secondo film, si parla già di Extraction 3: il film thriller con protagonista Chris Hemsworth di incredibili acrobazie , il regista Sam Hargrave sta già valutando le possibili strade che Tyler Rake potrebbe imboccare.

Tra i suggerimenti più insistenti c'è persino quello di ambientare il terzo capitolo a Tokyo: "Adoro l'idea di mettere Tyler in un posto come quello sembra. C'è una lunga lista di posti in cui potremmo andare, sono sicuro che Tokyo è già lì. Spostiamolo in cima, che ne dici?", ha detto il regista a Collider.

Il sequel racconta la missione ad alto rischio intrapresa dal mercenario Tyler Rake, il cui obiettivo è salvare un'intera famiglia: una carica di adrenalina altissima e sequenze live action che hanno dato filo da torcere al regista di Extraction 2 hanno portato Netflix a rinnovare la saga anche per Extraction 3.

A sentire le parole di Sam Hargrave il terzo capitolo è già in lavorazione, ma la trama è ancora da definire e potrebbe portare Tyler Rake in posti più esotici dei film precedenti: tutte le opzioni sono aperte per il regista che sembra gradire molto i suggerimenti e le teorie dei fan!

Extraction 2 è su Netflix: potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Tyler Rake 2!