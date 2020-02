Extraction, ecco il film Netflix con Chris Hemsworth scritto e prodotto dai fratelli Russo

USA Today ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Extraction, nuovo action prodotto e distribuito dalla piattaforma di streaming on demand Netflix in uscita dal prossimo 24 aprile per tutti gli abbonati al servizio.

Il film farà sicuramente la felicità dei fan dei Marvel Studios, dato che oltre a vantare come protagonista la superstar Chris Hemsworth, presenta anche una sceneggiatura scritta da Joe Russo, co-regista insieme a suo fratello Anthony di Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Hemsworth recita nel film nel ruolo di Tyler Rake, un mercenario che opera nel mercato nero che viene assunto per salvare il figlio rapito di un signore del crimine internazionale. Il thriller sarà molto diverso dal tipo di film cui l'attore australiano si è legato in questi anni, il che di certo aumenta la curiosità. Secondo il regista Sam Hargrave, cercare di "sporcare" Hemsworth per questo ruolo ha solo migliorato il suo talento. "Abbiamo cercato di renderlo sporco e insanguinato e poi abbiamo iniziato a picchiarlo", ha detto Hargrave a USA Today. "Ma sembrava che più si sporcava di terra e sangue, più lui migliorava, e diventava più figo. In un certo senso abbiamo fallito".

Extraction rappresenta il debutto alla regia per Hargrave, anche lui legato ai Marvel Studios: negli scorsi anni infatti è stato coordinatore degli stunt e regista della seconda unità per i Russo in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, nonché lo stunt-man personale di Chris Evans per diversi film del Marvel Cinematic Universe. Joe Russo figura anche tra i produttori insieme a suo fratello Anthony.

Nel cast anche Derek Luke e David Harbour, per coincidenza anch'essi legati al franchise di Kevin Feige: il primo ha avuto una parte in Captain America: The First Avenger, mentre il secondo debutterà in Black Widow.

Ricordiamo che i Russo sono attualmente a lavoro per il loro nuovo film, Cherry con Tom Holland. Hemsworth tornerà nei panni del Dio del Tuono in Thor: Love & Thunder.