Extraction 2, il sequel con Chris Hemsworth avrà un piano sequenza lunghissimo

Tenetevi forti: Extraction 2, sequel diretto dell'omonimo film del 2020 con Chris Hemsworth, vanterà una sequenza lunghissima. Ad annunciarlo è l'autore Joe Russo.

Il primo film ha avuto un incredibile successo e ha convinto Netflix per un sequel basato sulla graphic novel di Andre Parks Ciudad. "Non ho tirato fuori il cronometro, ma sembra abbastanza preciso", hanno detto i fratelli Russo sul piano sequenza dell'action movie che durerà ben 14 minuti. Secondo alcune anticipazioni svelate da Joe Russo, la sequenza "potrebbe" includere un elicottero.



La trama di Extraction 2 sarà ricca di azione: dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, Tyler Rake è tornato nei panni del mercenario australiano delle operazioni segrete, incaricato di un'altra missione mortale ossia salvare la famiglia malconcia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui sono detenuti.

Sam Hargrace torna a dirigere il sequel, mentre Golshifteh Farahani è tornato nei panni di Nik Khan. Olga Kurylenko, Adam Bessa, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili sono le new entry del cast. Extraction è tra i migliori film d'azione del 2020: la pellicola con Chris Hemsworth si trova nella prestigiosa classifica dei 15 film più visti di sempre da Netflix!

Il sequel, Extraction 2 arriva in streaming su Netflix il 16 giugno 2023.