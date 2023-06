Extraction 2: Sam Hargrave rivela che le pistole sul set del primo film erano di gomma

Tyler Rake sta per tornare sul piccolo schermo di Netflix nel sequel del film del 2020 Extraction 2. Mentre siamo tutti in attesa di vedere nuovamente in azione l’eroe che ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori di tutto il mondo, riportiamo le parole del regista che racconta come le armi della scena più famosa del film fossero di gomma.

Sam Hargrave ha recentemente spiegato perché si è deciso di puntare su un sequel in Extraction 2 piuttosto che su un prequel che fosse capace di raccontare il passato dell’eroe interpretato da Chris Hemsworth.

In aggiunta a questo, il regista, ha svelato in un’intervista con Coming Soon riguardante una delle scene più famose del film, un finto piano sequenza della durata di ben dodici minuti, come le armi usate in quella determinata scena fossero tutte visibilmente finte e di gomma a causa della scelta di girare in India, paese in cui non è possibile usare armi vere sui set: “È stata una specie di analisi dei cosi e dei benefici. La location ci avrebbe dato tantissimo dal punto di vista visivo, era molto importante essere lì, vedere quello spazio e muoversi al suo interno e ci siamo detti: beh, o andiamo da un’altra parte dove possiamo avere le armi, o ci accontentiamo di quelle di gomma”.

Alla fine, dunque, la location ha avuto la meglio e la scelta di girare nelle affollate strade di Ahmegabad ha permesso a Hargrave di raggiungere un livello di realismo incredibile richiedendo però uno sforzo interpretativo da parte degli attori che hanno dovuto performare senza il contraccolpo delle armi e adattandosi al peso delle stesse, non veritiero: “La parte più sorprendente è l’adattamento degli interpreti, perché non è facile far sembrare vere le armi di gomma mentre sparano”.

Non resta che aspettare per vedere se il sequel del film d’azione riuscirà a ottenere lo stesso successo del primo capitolo, intanto, vi lasciamo alla notizia che Extraction 2 conterrà una sequenza ancora più lunga di quella vista nell’originale, e che durerà ben 21 minuti.