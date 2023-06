Extraction 2, Sam Hargrave sul perché vedremo un sequel piuttosto che un prequel

Extraction 2 uscirà in streaming su Netflix il 16 giugno 2023 portando in scena l’eroe interpretato da Chris Hemsworth in una nuova avventura. A dispetto del finale del primo film, che avrebbe fatto propendere più per un prequel, il regista Sam Hargrave, ha spiegato le ragioni che stanno dietro l’idea di girare proporre un sequel.

Lo spot per Extraction 2 proposto da Netflix e con protagonisti Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger ha puntato i riflettori sul film d’azione della piattaforma di streaming dalla N rossa che porterà di nuovo alla ribalta il Tyler Rake che il pubblico ha conosciuto nel difficile periodo della pandemia.

A proposito della scelta di girare un sequel, piuttosto che un prequel, del film tratto dalla graphic novel Ciudad, Hargrave ha spiegato a Collider: “Non credo si possa lasciare il pubblico con quel finale e quindi non spiegare cosa sia accaduto. Tutti hanno pensato: ‘Cosa? Come? Chi? Dove? Come è successo?”’. E noi abbiamo la risposta per tutto”.

Per quanto riguarda l’idea di un prequel il regista ha fatto capire che sarebbe stato difficile realizzarlo senza doversi ripetere in qualche modo dopo le informazioni fornite nel primo capitolo: “È difficile alzare la posta emotiva rispetto al fatto che tuo figlio sia morto di leucemia, giusto?”.



Pare certo, inoltre che l’idea di focalizzarsi sull’azione piuttosto che sulla profondità della trama, sia stata centrale nel modo in cui si è costruito il terzo lungometraggio del regista.

Mentre siamo in attesa di scoprire se il film con Hemsworth riuscirà a bissare il successo del suo predecessore, vi lasciamo a un articolo che mostra i poster ufficiali dedicati a Extraction 2.