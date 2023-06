Extraction 2, Sam Hargrave chiarisce un importante cameo nel thriller Netflix

Il mercenario più famoso di Netflix tornerà sul piccolo schermo: se Sam Hargrave sta già valutando possibili sviluppi per Extraction 3, è giunta l'ora di dare chiarire il ruolo e il significato di un personaggio in Extraction 2 che potrebbe gettare importanti basi sul terzo film

Extraction 2 vede Chris Hemsworth nei panni del mercenario Tyler Rake impegnato in una rischiosa missione che lo porterà a sacrificare tutto per salvare un'intera famiglia. Nel nuovo thriller Netflix non mancano di certo le sorprese come il cameo di Idris Elba, il cui ruolo all'interno del film era già stato anticipato da Hemsworth. Il passato del personaggio di Elba, tuttavia, vista la sua fugace presenza in Extraction 2 è avvolto nell'oscurità come rimane ignoto il suo temibile datore di lavoro. Dunque la domanda sorge spontanea: di chi sta parlando Idris Elba. "Come personaggio, sappiamo chi dovrà essere questa persona. Chi lo interpreterà? - ha detto Sam Hargrave a Collider - Penso che sia proprio questo il bello di non saperlo: non sai mai chi, con una sola battuta, potrà farci capire che è perfetto per interpretare quel personaggio selvaggio".

Il ruolo di Elba, e la sua presenza proprio sul finale, non è un caso: "Il cameo di Idris Elba è stato una specie di versione di una scena Marvel post-crediti. Vuoi vedere cosa c'è dietro per poter dire: 'Ecco chi ci sarà nel nuovo film", spiega il regista.

Extraction 2 è disponibile in streaming su Netflix!