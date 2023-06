Extraction 2: Netflix pubblica uno spot con Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger

Netflix sembra sempre più attenta a promuovere i propri contenuti in maniera originale per attirare l’attenzione del pubblico in maniera ironica e divertente. L’ultimo esempio in tal senso è lo spot che vede protagonisti Arnold Schwarzenegger e Chris Hemsworth e che presenta al contempo lo show Fubar e il nuovo film Extraction 2

Netflix ha già presentato i bellissimi poster promozionali dedicati a Extraction 2, sequel del film action del 2020 diretto da Sam Hargrave, tratto dalla graphic novel di Ande Parks Ciudad e con protagonista Chris Hemsworth.

Con la data d’uscita del film ormai imminente e fissata per il 16 giugno 2023 la piattaforma di streaming ha pubblicato un simpatico spot ambientato nell’ascensore degli studi cinematografici, che presenta il surreale incontro casuale tra le due star di Hollywood e che riprende l’idea presentata per la promozione di Fubar e continua a raccontare le avventure del nuovo Chief Action Officer di Netflix.

Nella clip, l’attore austriaco si complimenta con il collega e si lascia andare ad alcuni consigli su nuove battute nello stile tipico di Arnold da inserire nei prossimi lavori dell’australiano. Il disappunto di Hemsworth è palpabile e trova il suo apice nella presa in giro inerente due citazioni iconiche tratte da Predator e Terminator e che costringono Schwarzy a un imbarazzato silenzio.

In attesa di poter vedere in streaming il nuovo film con protagonista Tyler Rake vi lasciamo al divertente video promozionale e alla notizia di un lunghissimo piano sequenza che potremo scoprire in Extraction 2.