Extraction 2, Chris Hemsworth ha svelato il ruolo di Idris Elba?

Extraction 2 è il sequel dell'action movie che qualche anno fa riscosse un notevole successo sulla piattaforma Netflix. Negli ultimi mesi sono usciti differenti foto dal set e di scena, oltre che alcuni trailer, tuttavia il pubblico non sa ancora tutto su questo nuovo film.

A poco meno di due settimane dall'uscita del film, la star di Extraction 2 Chris Hemsworth ha rivelato qualcosa che è stato tenuto nascosto fino ad ora: il suo co-protagonista nel franchise di Thor, Idris Elba si unirà al cast del film, apparentemente come un disinvolto antagonista di Tyler Rake, il personaggio interpretato da Hemsworth.

In un nuovo teaser trailer, Elba fornisce una sorta di voce fuori campo, prima di trovarsi finalmente faccia a faccia con Hemsworth negli ultimi momenti, il suo personaggio senza nome scherza affermando "Rake, è un nome così divertente da dire".

Vi ricordiamo inoltre che Extraction 2 avrà un lungo piano sequenza, fattore che incita a tenere d'occhio anche il lato tecnico del film.

Ovviamente, data la natura di questo tipo di film, è ugualmente possibile che Elba non sia il cattivo diretto, ma un concorrente o un datore di lavoro antagonista di Rake. La buona notizia è che, con il film in uscita venerdì prossimo, i fan non dovranno aspettare molto per vederlo.

Hemsworth ha condiviso uno sguardo al trailer sui social media. Su Instagram, ha chiamato specificamente Elba, dicendo che è "bello che Idris Elba si unisca al nostro Team ". Il post potete trovarlo, come sempre, in calce alla notizia.

Lo stesso Chris Hemsworth ha affermato che in Extraction 2 ci sono acrobazie molto difficili, le quali gli hanno dato del filo da torcere.

Non resta quindi che aspettare ancora poco, e vedere cosa riserverà questo nuovo capitolo.