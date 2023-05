Extraction 2, Chris Hemsworth è grato di essere 'fuori dalla Marvel'

Per Chris Hemsworth le acrobazie di Extraction 2 sono "la cosa più difficile che abbia mai fatto", ma non per questo viene meno il suo entusiasmo: in particolare, l'attore di Thor, Avengers e Doctor Strange è grato per essere finalmente "fuori dalla Marvel".

"Adoro tutto ciò" ha dichiarato l'attore nel riferirsi a Extraction 2, scritto da Joe Russo e diretto da Sam Hargrave. "Adoro interpretare il personaggio, il mondo narrativo, realizzare qualcosa al di fuori della Marvel che ha un certo seguito. Onestamente, credo che il nuovo film sia meglio del precedente. È raro nei franchise, perché saremmo stato negligenti se non avessimo tentato con un secondo capitolo".

Ed è proprio in una dichiarazione simile che non sono mancati i riferimenti al Marvel Cinematic Universe, nel quale Hemsworth recita nei panni del Dio del Tuono Thor. "Lavorare a Extraction 2 è davvero soddisfacente" ha continuato. "Non critico certo i film Marvel per i loro frequenti effetti speciali, ma lì la post-produzione è centrale. Ovviamente non posso volare nella realtà, è proprio per questo che lo staff lavora così tanto. Nel film di Sam Hargave, invece, l'azione è radicata nella realtà e gran parte di essa si svolge senza alcun intermediario. Ecco perché l'energia è diversa, la preparazione molto più variegata". In effetti, il lunghissimo piano sequenza di Extraction 2 deve aver richiesto un allenamento estremamente duro anche per un attore come Hemsworth.

Il secondo capitolo della saga debutterà su Netflix il 16 giugno 2023, a poco più di due anni di distanza dalla pellicola originale.