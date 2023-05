Extraction 2, Chris Hemsworth sulle acrobazie: 'La cosa più difficile che abbia mai fatto'

Alla consapevolezza che Extraction 2 avrà un piano sequenza lunghissimo, non sorprende che Chris Hemsworth abbia faticato non poco: in una recente intervista, infatti, l'attore di Thor, Men in Black: International e 12 Soldier ha colto l'occasione per raccontare tutti gli ostacoli affrontati sul set.

"È la cosa più difficile che io abbia mai fatto" ha dichiarato. "Non so esagerando. Alla fine di una ripresa, ti ritrovi ad avere una fame d'ossigeno come non l'hai mai sperimentata prima, e tutti cadono in ginocchio. Ma è gratificante. Mi piacerebbe imparare da questo stile e integrarlo in un film Marvel, se un giorno dovessi averne l'occasione".

Di certo, il piano sequenza da 21 minuti deve aver contribuito enormemente a una difficoltà simile: "Pensavo a questo: 'No, non so se riuscirò ad arrivare alla fine di questo round'. È una specie di incontro di boxe: 'Quando suonerà la campana? Quando diranno che è finita?'".

In molti si chiederanno perché la troupe non abbia optato per uno stuntman, ma è Hemsworth stesso a spiegarlo: "Non sono riuscito a ottenere una controfigura, perché nel film ci sono io per tutto il tempo ed è impossibile nascondersi. Quindi ho avuto questo fisioterapista sul set, si chiamava Il mago. Mi diceva di sedermi, dopodiché piegava i miei muscoli in mille modi. Mi afferrava, mi tirava da una parte e velocemente affondava le mani nella schiena, nella spalla o in altri punti del corpo, poi mi rispediva là fuori. Tronato a casa, andavo subito nel bagno di ghiaccio, nella sauna e in fisioterapia. Alcune pastiglie antinfiammatorie. Poi di nuovo a girare".

Il film arriverà in sala il 16 giugno 2023. Se non li avete ancora visti, ecco i nuovi poster di Extraction 2.