Extinction: il film con Michael Pena e Lizzy Caplan approderà su Netflix

Non solo The Cloverfield Paradox, non solo Annientamento. ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale di, pellicola che vede per protagonisti

La Universal Pictures aveva fissato per lo scorso mese l'uscita nelle sale cinematografiche del film, per poi decidere di rimuoverlo completamente dal suo listino uscite dell'anno. Netflix ha preso immediatamente la palla al balzo e, come riporta Variety, ha acquisito i diritti direttamente dalla Universal. La pellicola dovrebbe debuttare sulla piattaforma digitale nella seconda metà dell'anno.

Ma di cosa parla Extinction? La domanda viene spontanea: cosa fareste voi se un giorno vi svegliaste e veniste a sapere che il mondo è stato invaso dagli alieni? E' un po' quello che succede in Extinction, dove un uomo ha sogni ricorrenti in cui perde la sua famiglia. Questo incubo diventa realtà nel momento in cui il pianeta viene invaso da invasori alieni per nulla amichevoli. In una situazione disperata come quella, l'uomo scoprirà di avere risorse che non credeva di possedere e le tirerà fuori nel tentativo disperato di salvare la sua famiglia.

Oltre a Michael Pena e Lizzy Caplan, Extinction vedrà nel suo cast anche Mike Colter (Luke Cage), Lilly Aspell (Wonder Woman), Emma Booth (Once Upon a Time), Israel Broussard (Happy Death Day) e Lex Shrapnel (Captain America: Il Primo Vendicatore). Diretto da Ben Young (Hounds of Love), Extinction è stato scritto da Spenser Cohen e Bradley Calen Kane.