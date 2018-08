Exposure: Deon Taylor sarà il regista del nuovo crime-movie

Deadline riporta che il regista di "Traffik" Deon Taylor dirigerà il thriller body cam Exposure, basato su una sceneggiatura di Peter A. Dowling acquistata l'anno scorso dalla Screen Gems.

Il film segue una giovane poliziotta americana di Detroit che si imbatte casualmente in alcuni colleghi ufficiali che uccidono a sangue freddo uno spacciatore, assassinio che viene catturato dalla videocamera sull'uniforme della protagonista. I poliziotti corrotti trascorreranno la notte inseguendola nel tentativo di distruggere le prove del loro vile reato, e a peggiorare le cose ci penserà una banda criminale del quartiere, che incolperà la protagonista della morte del loro affiliato.

Sean Sorensen produrrà insieme alla Hidden Empire Film Group di Taylor e ai partner Roxanne Avent e Robert F. Smith. Avent servirà come produttore esecutivo.

Il prossimo mese il regista inizierà le riprese del thriller noir Fatale, con Hilary Swank. Il regista ha recentemente completato il sequel di Meet The Blacks intitolato The House Next Door, con Mike Epps (Uncle Drew), Katt Williams (Father Figures) e Danny Trejo (Machete).



Taylor ha anche prodotto la commedia di Jamie Foxx All-Star Weekend, diretta dallo stesso Foxx e con protagonisti Robert Downey Jr. (Avengers: Infinity War), Gerard Butler (300), Eva Longoria (Overboard), Jeremy Piven (Entourage) e Jessica Szohr (The Orville).