Exodus - Dei e Re, 10 curiosità che forse non sapete sul kolossal di Ridley Scott

Stasera su Rai 4 dalle 21:20 torna in onda Exodus - Dei e Re, kolossal di Ridley Scott con protagonisti Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley e Sigourney Weaver. Incentrato sulla storia di Mosé e sulla sua fuga dall'Egitto col popolo eletto, diventò un blockbuster dal budget enorme e dai folli ritmi di riprese.

Risalente al 2015, il film di Ridley Scott riproponeva un adattamento moderno di una storia raccontata più e più volte al cinema: l’ascesa di Mosé come guida del popolo eletto, che avrebbe portato attraverso il Mar Rosso nella Terra Promessa, in fuga dalla schiavitù da parte dell’Egitto di Ramses. Ma partendo dai presupposti del film storico, Scott mise su una produzione da far impallidire qualunque blockbuster e che ripercorreremo con queste 10 curiosità dal set. Nel frattempo, potete leggere qui la nostra recensione di Exodus Dei e Re.

1. I costi di allestimento di una ricostruzione storica e architettonica di questa portata: per le scenografie fu stanziato un budget di 50 milioni sui 140 totali che costò il film, più di un terzo del totale.

2. Per quanto riguarda le dimensioni del set? La risposta l’ha fornita lo scenografo, Arthur Max: “Prendete i set di Il Gladiatore, Le Crociate e Robin Hodd. Metteteli insieme e saranno comunque più piccoli di quello che abbiamo allestito qua in Spagna”.

3. Gran parte del set in esterna è stato ricostruito nel deserto d’Almeria, noto per aver funto da ambientazione per numerosi film, come tutti i western di Sergio Leone. Buona parte del budget è stato recuperato con gli incentivi del governo spagnolo.

4. Il film di Scott è l’unica pellicola nella storia del cinema in cui si siano utilizzate 30 bighe, compresi i cavalli, in una singola scena. Le bighe sono state tutte realizzate a mano e oltre ai cavalli sono stati usati addirittura degli elefanti.

5. Ora le persone: dalle 3000 alle 4000 comparse hanno partecipato al film. Molte sono state assunte fra i militari dell’esercito spagnolo che gestivano il servizio di sicurezza sul set.

6. Da qui, tante maestranze per trucco, parrucco e costumi: ben dodici costumisti solo per gli attori principali, più un’altra quarantina per il resto delle comparse. E addirittura 100 acconciatori per le capigliature.

7. Nonostante queste premesse, i tempi di allestimento furono molto ristretti. Se per il set de Il Gladiatore ci sono voluti circa 12 mesi, a distanza di anni Scott ne ha impiegati solo 3 per costruire quello del suo nuovo film.

8. Di Ridley Scott, nonostante l’età, sono noti i ritmi incessanti di riprese, cosa che quest’anno gli ha permesso di uscire con The Last Duel e House of Gucci a distanza di pochi mesi. Per quanto riguarda Exodus, le riprese sono durate solo 74 giorni, due mesi e mezzo.

9. A riprova della sua volontà ferrea, gli attori raccontano che un giorno si scatenò un terribile temporale in mezzo al deserto, con tutti che correvano al riparo meno Scott, che voleva continuare a girare: “È solo qualche goccia d’acqua!”.

10. L’ultima, bonus, è forse la più importante e ve la raccontiamo con questo articolo che spiega perché Christian Bale era quasi stato scartato da Exodus.

Vedrete il film stasera? Se l’avete già visto, parliamone nei commenti!