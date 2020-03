Exit West: i fratelli Russo in trattative per l'adattamento Netflix prodotto dagli Obama

Secondo quanto riportato da Deadline, la AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo potrebbe presto dedicarsi alla produzione dell'adattamento cinematografico di Exit West, romanzo best-seller di Mohsin Hamid, insieme alla partnership con Netflix e la Higher Ground Productions di Michelle e Barack Obama.

Nella parte del protagonista della storia sarebbe già stato fatto il nome di Riz Ahmed, con l'intenzione di iniziare le riprese già a partire da questa primavera. I Russo hanno acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico già nell'agosto 2017; all'epoca alla regia del film era stato indicato il nome di Morten Tyldum, reduce dal successo di The Imitation Game; il romanzo è stato inserito nella selezione del 2017 del Man Booker Prize e non è uno shock vedere il coinvolgimento degli Obama, dato che l'ex-Presidente degli Stati Uniti lo aveva già indicato tra le sue letture preferite di quell'anno.

Alla produzione della pellicola troveremo anche Mike Larocca, sempre per AGBO, più Tonia Davis e Priya Swaminathan della Higher Ground Productions. Hamid è anche l'autore di altri acclamati best-seller come Il fondamentalista riluttante (anche questo adattato a film nel 2012 da Mira Nair sempre con Ahmed protagonista) e Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente. Edito nell'aprile 2017 da Einaudi per l'Italia, di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale (via Amazon) di Exit West:

«In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiú in pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane donna in un'aula scolastica e non le parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: così, per quanto sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per trovare il coraggio di rivolgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e Saeed si scopriranno innamorati. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di mortai, sparatorie, la morte appare l'unico orizzonte possibile, inizia a girare una strana voce: esistono delle porte misteriose che se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano istantaneamente da un'altra parte...