Le riprese di Tenet a Ravello, le foto esclusive del nuovo film di Christopher Nolan

Oggi possiamo mostrarvi in esclusiva mondiale le prime foto dal nuovo set di Tenet, prossimo misterioso progetto scritto e diretto da Christopher Nolan le cui riprese si stanno svolgendo proprio in queste ore a Ravello, in provincia di Salerno.

Come al solito le immagini, scattate dal nostro prode Luca Ceccotti in missione segreta, potete trovarle in calce all'articolo.

La trama di Tenet - il cui titolo palindromo potrebbe essere già di per sé un indizio, dato che il suo significato può essere tradotto in "principio", "dogma" o "canone" - è ovviamente segretissima, tanto che i dettagli ad oggi sono praticamente inesistenti, come di consueto con ogni progetto dell'acclamato cineasta: sappiamo che il film dovrebbe riguardare il mondo dello spionaggio e probabilmente anche i viaggi nel tempo, con Robert Pattinson e John David Washington che figurano come protagonisti.

Nel cast troveremo anche Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh e Michael Caine, per un'uscita prevista nelle sale americane il 17 luglio 2020.

Si tratterà del film più costoso della carriera di Christopher Nolan, con un budget stimato intorno ai 225 milioni di dollari. Il progetto è stato girato anche in Estonia e nel Regno Unito.

Per la prima volta, inoltre, Hans Zimmer non comporrà la colonna sonora, avendo preferito lavorare a quella di Dune.