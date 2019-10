L'ex moglie di Jeremy Renner accusa l'attore:'Ha morso nostra figlia'

Secondo quanto riportano i documenti giudiziari archiviati presso la Corte Superiore a Los Angeles, ottenuti dal Post, l'ex moglie di Jeremy Renner, afferma di aver notato un livido sulla loro figlia di sei anni, Ava, nell'aprile 2017. Secondo i giornali, la bambina ha informato Sonni Pacheco che a causare il segno sul suo corpo è stato il padre.

La bambina avrebbe dichiarato:"Papà mi ha morso". Secondo quanto dichiarato, ciò sarebbe avvenuto quando Renner 'è stato cattivo e ha urlato'.

Nelle e-mail incluse nel deposito, Jeremy Renner ha negato di essere responsabile del livido e ha sostenuto che il segno su Ava sia stato provocato dalla cintura di sicurezza dell'auto.

I giornali sostengono che Pacheco ha contestato la versione di Renner:"Mettendo un po' di pomata sul segno, Ava ha detto che l'hai morsa lì". In risposta la star avrebbe detto:"Ah. No. Facciamo un gioco con gli stuzzichini chiamato Ava Burrito [ridendo] ma non è un morso. Bisogna dirle che è piccante, e il gioco prosegue [ridendo] I 'nibble game' sono degli stuzzichini falsi".



Il legale di Renner ha dichiarato che le dichiarazioni dell'ex moglie sono 'categoricamente non vere e sono un altro agguato esplicito fatto dalla signora Pacheco e dal suo avvocato'. Inoltre gli avvocati di Renner sostengono che dopo questo fatto la signora non ha mai cercato un ordine restrittivo e non ha mai voluto più del 50% della custodia".

Sonni Pacheco ha accusato Jeremy Renner di averla minacciata di morte mentre era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Queste accuse sono state smentite da Jeremy Renner. I fan Marvel hanno chiesto l'espulsione dal franchise dell'attore.