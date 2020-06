Ex Machina diventa realtà: in arrivo il primo film interpretato da un robot A.I.

Dopo averne avuto un assaggio dalla trama di Ex Machinaa, il cinema di fantascienza si prepara ad accogliere una grande novità, questa volta per davvero. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter (via IndieWire), è ufficialmente in sviluppo la prima pellicola che vedrà come protagonista un robot dotato di intelligenza artificiale.

Sviluppato da Bondit Capital Media, Happy Moon Productions e Ten Ten Global Media con un budget di 70 milioni di dollari, il film sarà intitolato "B" e seguirà le vicende di uno scienziato che vuole aiutare un robot A.I. a fuggire dal pericoloso programma di perfezionamento del DNA umano che ha creato.

L'intelligenza artificiale in questione sarà interpretato da Erica, un reale robot a cui gli scienziati Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogawa hanno insegnato i metodi di recitazione attraverso un apposito programma. "Solitamente gli attori attingono dalla propria esperienza di vita per i loro ruoli, ma Erica non ha esperienza" ha spiegato Khoze. "È stata creata da zero per interpretare la parte. Abbiamo dovuto simulare i suoi movimenti e le sue emozioni attraverso sessioni one-on-one, per controllare la sua velocità di movimento, farla parlare in base alle emozioni e sviluppare il linguaggio del corpo."

Erica è stata originariamente creare per apparire in 2nd Born, progetto affidato al regista Tony Kaya (American History X) e in seguito accantonato.

Il regista e il cast di "B" saranno annunciati a breve: l'obiettivo è quello di iniziare le riprese nell'estate del 2021. Nel frattempo, i produttori hanno già iniziato a girare alcuni filmati con Erica che potrebbe venire utilizzati anche nel film.