L'ex-Doctor Who Peter Capaldi si aggiunge al cast di The Suicide Squad

Non dev'essere difficile convincere qualcuno a lavorare con James Gunn! Il regista di Guardiani della Galassia non sta infatti trovando alcuna difficoltà a chiamare a sé nomi di primo livello per comporre il cast di The Suicide Squad.

Già nelle scorse settimane la squadra che farà parte del sequel/reboot del Suicide Squad di David Ayer era andata delineandosi, con gli arrivi di Nathan Fillion e di Idris Elba e la notizia delle trattative in corso con Taika Waititi, il regista di Thor: Ragnarok. Lo stesso Gunn, inoltre, sembrerebbe aver strizzato più di una volta l'occhio alla conferma di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn.

L'ultimo arrivato è un volto ben noto ai fan di Doctor Who: si tratta infatti di Peter Capaldi, attore che seppe fare breccia nei cuori dei fan della serie BBC nei panni del dodicesimo Dottore. L'attore dovrebbe aver già firmato il contratto che lo legherà alla produzione, ma ovviamente non sono ancora trapelati dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire.

Esattamente come per i due capitoli di Guardiani della Galassia, anche in The Suicide Squad la musica avrà un ruolo fondamentale: a confermarlo è stato proprio James Gunn, che ha rivelato parte della playlist scelta per fungere da colonna sonora del film.