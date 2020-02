L'ex CEO Disney Michael Eisner sull'uscita di Bob Iger: 'Ha fatto un lavoro fantastico'

Il passo indietro di Bob Iger da CEO della Walt Disney Company ha suscitato la reazione di molte personalità dello show business, soprattutto tra le più influenti. Tra queste c'è stata anche quella di Michael Eisner, ex-presidente Disney e predecessore proprio di Iger alla compagnia e Casa di Topolino, che ha elogiato l'uomo e il manager.

Poche ore dopo l'annuncio di Iger, Eisner ha espresso subito i suoi complimenti all'ex CEO Disney per il lavoro svolto in tutti questi anni: "Congratulazioni a Bob Iger per il suo lavoro in questi ultimi 15 anni come CEO della Walt Disney Company. Ha fatto un lavoro fantastico nel proteggere il marchio, nella sua espansione come compagnia, e nel guidarlo in una super-crescita. E avrà ancora le mani sulla parte creativa della società almeno per i prossimi due anni". In un tweet successivo, Eisner ha anche espresso il suo augurio al successore designato, Bob Chapek, per il quale si dice estasiato: "Bob Chapek è diventato il nuovo CEO Disney dopo la fine del contratto di Iger. Bob ha una vasta esperienza dopo aver assunto molti ruoli da leadership alla Disney. Congratulazioni Bob Chapek.

Non c'è dubbio che Iger sia stato (e rimanga ancora) uno dei più importanti executive di Hollywood, il suo periodo alla Disney ha coinciso con il periodo più roseo ed espansivo della compagnia. Disney nel 2019 si è accaparrata il 38% del mercato globale dei film e ha incassato circa 13 miliardi di dollari grazie ai suoi numerosi franchise; Iger, come ciliegina sulla sua torta, ha anche pubblicato di recente un'autobiografia intitolata The Ride of a Lifetime.

Queste le sue parole al momento dell'annuncio del passaggio di testimone a Chapek: "Con il successo del lancio della piattaforma streaming Disney e dell'integrazione della Twenty-First Century Fox, credo questo sia un momento ottimale per la transizione verso un nuovo CEO. Ripongo la massima fiducia in Bob, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per i prossimi 22 mesi, durante i quali si assumerà le responsabilità di questo nuovo ruolo e si immergerà ancora più a capofitto nei vari aspetti e nelle più diverse operazioni della compagnia, mentre io continuerò a focalizzarmi sul lato creativo".