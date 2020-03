Ewan McGregor è il vecchio Ben Kenobi in un video deepfake di Una nuova speranza

Ewan McGregor sostituisce Alec Guinness nel ruolo dell'anziano Ben Kenobi in un video deepfake di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. Prima di tornare a vedere McGregor indossare i panni di Obi-Wan Kenobi in una serie per Disney+ sta circolando online questo video in cui il viso di Ewan McGregor si sostituisce a quello di Alec Guinness.

La tecnica del deepfake sta prendendo piede, sia per realizzare clip ironiche sia per vedere come sarebbe potuta essere una serie o un film con altri attori al posto di quelli realmente impiegati. Di recente Tom Holland e Robert Downey Jr. sono stati protagonisti di un video deepfake di Ritorno al futuro, nel quale i loro volti si sono sostituiti a quelli di Michael J. Fox e Christopher Lloyd.



Shamok invece ha creato una clip di Una nuova speranza il cui l'anziano Ben Kenobi, interpretato da Alec Guinness, è sostituito dall'interprete più recente del personaggio, nella versione giovane, Ewan McGregor.

Le somiglianze tra i volti di Alec Guinness e Ewan McGregor sono già di per sé incredibili ma questo video accentua ulteriormente l'idea di un McGregor nel ruolo di Ben Kenobi, una versione più anziana del personaggio.

L'attore riprenderà il personaggio a distanza di quindici anni dall'ultima volta, in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith.

Qualche settimana fa Harrison Ford ha ricordato il 'disprezzo' della troupe durante le riprese del primo film.

Il marchio di Star Wars è immortale, grazie all'amore dei fan che prosegue da generazioni. A settembre venne messo in vendita un van a tema Star Wars del 1979 al prezzo di 9.000 euro.