Ewan McGregor, la star de Il Cacciatori di Giganti: 'L'alcol mi stava distruggendo'

Ewan McGregor che questa sera torna in tv con Il Cacciatore di Giganti, ha avuto nel corso della sua vita seri problemi con l'alcol. Stando a quanto riportato dall'attore stesso, la sua dipendenza è diventata ad un certo talmente invalidante, da aver messo addirittura seriamente a rischio la sua carriera.

"Se avessi continuato a bere così, avrei rovinato la mia reputazione. Sarei diventato quello che nessuno voleva sul set perchè sempre ubriaco. Per tale ragione ho capito che avrei dovuto smetterla. Non pensavo seriamente di poterci riuscire. Volevo essere il miglior bevitore del mondo, mi sentivo quasi orgoglioso per questo. La strada che avevo intrapreso era incredibilmente scivolosa. L'alcol mi stava distruggendo".

Ewan McGregor che debutturà il prossimo maggio su Disney+ con Obi-Wan Kenobi ha poi ammesso: "Le cose ora vanno molto meglio, la mia vita va meglio e anche la mia carriera. Ho rischiato per davvero di perdere qualsiasi rapporto con i miei figli. Ricordo, stranamente, l'ultima volta che ho bevuto. Ero seduto con degli amici in un pub e stavamo tutti parlando di quanto amiamo i nostri figli e ho pensato: 'Sono le 4 del mattino, se continuo a bere in che modo potrei essere utile ai miei figli?' E li ho capito che dovevo smetterla".

Per fortuna Ewan McGregor si è buttato alle spalle questo brutto momento e la sua carriera ne ha piacevolmente risentito. Le cose ora per lui sembrano andare proprio a gonfie vele.