Ewan McGregor sarà il villain del cinecomic di casa DC, Birds of Prey

La Warner Bros. Pictures ha fissato la data di uscita del cinefumetto per il 7 febbraio 2020.

Il personaggio di Maschera Nera ha fatto il suo debutto nel 1985 in Batman #386. Nella sua lunga carriera da criminale, Black Mask si è scontrato spesso con l'Uomo Pipistrello ed è anche responsabile dell'omicidio della Robin, Stephanie Brown. Oltre a Birds of prey , l'attore visto di recente nel film Ritorno al Bosco dei 100 Acri sarà anche nell'atteso Doctor Sleep.

Non è chiaro se questa versione di Black Mask differirà dalla sua controparte cartacea o meno, al momento. McGregor si unisce a Margot Robbie , interprete di Harley Quinn nel film, e anche produttrice del cinefumetto. Nel cast vedremo anche Mary Elizabeth Winstead , Rosie Perez e Jurnee Smollet-Bell, per la regia di Cathy Yan la quale ha promesso che il film sarà vietato ai minori.

Lo storico interprete del giovane Obi Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars ha deciso di accettare il ruolo del villain del cinecomic che, come già svelato tempo fa, sarà Maschera Nera a.k.a. Black Mask in originale.

Il villain del cinecomic di casa DC Entertainment , Birds of Prey (anche se il titolo, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe cambiare) ha trovato finalmente un volto in quello dell'attore Ewan McGregor .

