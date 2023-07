Ewan McGregor parla dell'esperienza di lavoro avuta con la figlia: 'Orgoglioso di lei'

L'esperienza di lavorare ad un film con un genitore non è mai semplice. Pare che non sia andata male a Clara McGregor, figlia di Ewan McGregor, con il quale ha avuto modo di lavorare nel road movie You Sing Loud, I Sing Louder presentato al Karlovy Vary Int’l Film Festival.

I due interpretano un padre e una figlia intenti a riconnettersi dopo un luogo periodo separati nel quale lui si è dato volontariamente all'alcolismo. "È nato dall'esperienza di Clara, e dalla mia esperienza, e mi ha reso molto orgoglioso che sia stata in grado di prendere un'esperienza dolorosa e trasformarla in arte. Sono rimasto molto colpito da questo e, e mi ha commosso molto la sceneggiatura" ha spiegato l'attore.

Nel corso del Festival McGregor ha svelato anche di aver mostrato una scena cult di Trainspotting ai figli per ridere senza effettivi secondi fini. Raccontando la storia di un padre e una figlia, la pellicola si connette in maniera anticonvenzionale ad alcune vicende personali che hanno coinvolto McGregor e la figlia. L'attore, infatti, ha divorziato dalla sua ex moglie dopo lungo tempo e, come è logico che sia, i figli hanno dovuto somatizzare il cambiamento.

Secondo alcune indiscrezioni Ewan McGregor starebbe implorando per una seconda stagione di Obi Wan Kenobi, serie che lo ha visto tornare nei panni del celebre maestro Jedi.